Jorge Giordano: el informe sobre Alonso, la actuación en el Mundial y el futuro entrenador

Jorge Giordano, director de selecciones nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), habló en Último al arco de radio Sport 890 sobre el informe que presentó luego del Mundial, la actuación de Uruguay en Catar y todo lo relacionado al nuevo entrenador.

Después de la eliminación de Uruguay de la Copa del Mundo de Catar, entregó un informe al Comité Ejecutivo de la AUF evaluando el trabajo del entrenador, Diego Alonso. Sin embargo, generó polémica ya que fue presentando de forma oral y no escrita, a pedido de los directivos.

Giordano aclaró que “está escrito y en el departamento que corresponde, el del Consejo Ejecutivo”, pero “no fue mandado por mail, fue presentado escrito”. “Es un informe que tiene más de 70 ítems evaluados”, como “el pre Mundial, el Mundial y el post Mundial”, y añadió que dentro del Mundial se trató “desde la logística hasta lo deportivo”.

“Se presentó en forma de presentación porque elegimos una manera interactiva de dar nuestra opinión sobre el ítem que se estaba evaluando. Dimos un espacio para que el Comité Ejecutivo pudiera decir la opinión que tenía, y ahí se daba un puntaje”, contó.

Conclusiones del Mundial

“Fuimos con muchas expectativas y quedamos un poco desilusionados por no pasar de fase”, dijo, y aseguró: “No hay una sola causa”. Sobre lo deportivo, explicó: “Tenemos una evaluación que, antes de dársela al Ejecutivo, la charlamos con Diego [Alonso]”. “Está de moda evaluar los planteamientos; una cosa es hacerlo cuando termina el partido y otra cosa es ver el proceso de entrenamiento, lo que se plantea y lo que se puede lograr. Hubo cosas que se intentaron y que no se lograron”, destacó.

“Contra Corea no nos pudimos soltar de la manera que queríamos. Contra Portugal, los primeros 30 minutos no tuvimos como queríamos, pero bueno, es un Mundial y no es fácil competir, pero hay que tener en cuenta que salimos por la diferencia de goles”, indicó.

Afirmó que “no descolocó” el planteamiento de Corea del Sur porque “había un conocimiento previo”, pero “lo que se planteó no se pudo llevar a cabo”, que era “jugar con otro protagonismo”. “No tuvimos la postura que queríamos, inclusive los futbolistas”, agregó.

“Sufrimos” la primera media hora del partido frente a Portugal, pero aclaró que fue con “la posesión lejos de nuestra área” y que “profundizaciones y llegadas solo hubo dos”, además de que “hubo una clara de [Rodrigo] Bentancur”. “Después, el equipo se fue acomodando y no sufrió tanto, es una cosa que Diego intentó corregir y hubo una mejora”, apuntó.

Contra Ghana “se vio el Uruguay que todos queríamos ver”. “Es fútbol. Ghana nos sacó la pelota, empezó a dominar y los primeros 30 minutos de Uruguay fueron de un desgaste fuerte. Eso te hace bajar las revoluciones, pero Uruguay quería convertir más goles”, continuó.

El entrenador

Diego Alonso “es un entrenador de mucho nivel”. “Estudiaron mucho los partidos y buscaron planteamientos acordes a cada partido, pero hay cosas que uno ensaya y salen, y otras no salen”, dijo. “No obtener un resultado a cualquier entrenador lo afecta, y más con la pasión y dedicación que le pone. Estuvo a la altura y las cosas no salieron como queríamos, simplemente eso”, ahondó.

Con respecto a la situación de Giorgian De Arrascaeta, que jugó poco, aseveró que “son temas internos donde no solamente participa el entrenador, sino también la sanidad”. “Seguramente habían elementos que le decían que De Arrascaeta no estaba o que estaba y tomó otra decisión, es algo muy interno. Hoy no suma una opinión de si estaba o no”, siguió.

“No está definido nada. El Ejecutivo está tratando de analizar en profundidad sus decisiones, hay muchos temas en el medio y a eso se suma que no se sabe cuándo se va a competir por Eliminatorias”, comentó sobre la elección del nuevo director técnico o la renovación del Tornado.

Sobre su opinión acerca de si debe continuar Alonso o no, explicó: “En el informe está lo que el departamento técnico piensa”, pero “es un tema que le corresponde a los miembros del Ejecutivo”. “Lo vi bien, seguramente también él evalúa. No veo dificultades” para que siga.

La interna

Al respecto de la citación de Ronald Araujo, que aún estaba lesionado por la avulsión sufrida un mes antes, dijo que el alta médica es “de acuerdo a la competencia y a la urgencia”, asegurando que, “si Barcelona jugaba antes o después de cuando lo hizo, se la daban también el día previo”. “Todos pensamos que iba a estar antes de la fecha que Barcelona le dio el alta”, pero “lamentablemente no tenemos la comprobación porque tuvimos que salir del Mundial”, detalló.

La lista de 26 daba “esperanzas” para que “un jugador del nivel de Ronald Araujo pudiera acompañarnos, era una posibilidad”. Si igual avanzaba, el defensa podría haber integrado el plantel por “lo que vieron” sus ojos y “el esfuerzo que hizo”. “No” había mala relación entre Uruguay y los fisioterapeutas que envió Barcelona, además de que “el entrenamiento y el programa de recuperación dependen de la selección”.

“Desde el punto de vista profesional, [Óscar] Ortega [preparador físico] está en la élite. Nos exigió, nos hizo dar más del 100%, no tenemos nada que decir. Si tuviera información comprobada de que hubiese habido un acto que no estuviera relacionado con la profesionalidad, era el primero en hablar con él y en informarlo”, declaró sobre los rumores de la mala actitud del Profe.

“Marruecos hizo el Mundial que hizo con la familia en el hotel. Si nosotros hubiéramos pasado, no se hablaba de eso”, comentó, y afirmó que “hubo” días donde no había visitas de las familias de los futbolistas en el hotel donde estaba concentrado el plantel.

El cierre del Mundial

“Yo sé lo que sentían lo que sentían los jugadores en ese momento, las ganas que tenían de quedarse en el Mundial. No hay dos opiniones sobre el despojo que hubo en el partido con Ghana, pero no vamos a justificar con lo que pasó en ese partido. Eso generó descontrol en los futbolistas porque vieron que los estaban sacando del Mundial”, dijo.

“La embarré” con José Fuentes, presidente de Nacional, en el hotel de Doha. “Me agarró en un mal día y la embarré más de una vez, porque le tuve que haber pedido disculpas y, con el trajín del Mundial, no lo hice. Me puse en contacto y le voy a pedir disculpas personalmente”, dijo sobre la reunión que pidió Nacional al Comité Ejecutivo para aclarar dichos de Giordano a Fuentes.

