Fútbol uruguayo

Jorge Giordano: “Bergessio es el capitán de Nacional” y “la disciplina no se transa”

Cuando Jorge Giordano rompió el silencio el pasado 30 de diciembre en diálogo con el programa ‘De fútbol se habla así’, de DirecTV, hubo una frase que quedó picando en el ambiente. Al ser consultado por la capitanía de Gonzalo Bergessio, dijo no tenerla definida. Los rumores se dispararon pero los dos aclararon que mantienen una buena relación.

Este domingo, en diálogo con el programa ‘Punto Penal ‘de Canal 10, fue claro y aseguró que tras una charla que tuvo con el cordobés, “Bergessio es el capitán”. Además, remarcó que para seguir al frente del plantel tras el acto de indisciplina del del domingo 13 de diciembre, la clave fue “entender que se está en un régimen profesional”. “Ese es el punto de partida de toda la actividad. Tengo una gran relación con los futbolistas”, aclaró.

“Tuve una discusión con Bergessio”, reconoció el entrenador albo. “Es como cuando llegás tarde a tu casa y tu señora de pregunta dónde estuviste y vos le decís que ayer estuviste dos horas en el supermercado esperándola. Son momentos donde uno a veces dice cosas que capaz que ni las siente. Me recriminó la manera de jugar y el tema era otra cosa”, agregó.

“Después hablé con Bergessio, con quien tengo una relación normal. Fue una situación de momento y sé que Bergessio es buena gente y un excelente profesional. Lo que valoro de él y de muchos otros futbolistas es que tuvieron autocrítica y que pidieron disculpas. Hicieron todo un proceso de la situación y hoy están trabajando. Cerramos ese episodio”, afirmó Giordano, quien había dicho días anteriores que varios jugadores no mostraron esa autocrítica.

El floridense dijo que el acto de indisciplina “fue un episodio en el que debía actuar profesionalmente, y la disciplina en Nacional no se transa”. “Algunos muchachos que están en el plantel, con el paso de las horas han tenido más autocrítica. Rafa García tuvo una expresión brillante cuando dijo que los responsables somos todos. Uno debe tener claro el rol que cumple en cada lugar, y el respeto es fundamental”, remarcó.

“Hay gente que cometió errores, que es patrimonio del club y que sigue en el club. Y hay gente que no cometió errores y no sigue por decisión técnica”, puntualizó Giordano, quien dijo haber sentido de la dirigencia “un gran respaldo”. “Me sentí valorado en todo momento, como secretario técnico y como entrenador. Sabía que los últimos resultados no fueron buenos, pero también sabíamos que tuvimos una buena performance al inicio”, argumentó.

