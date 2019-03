Jorge Fucile: “Lo mío no es por la plata; voy por los colores y voy por Nacional”

Fútbol uruguayo

Jorge Fucile se encuentra sin equipo y a la espera de resolver su futuro. Es jugador libre desde el 31 de diciembre pasado y puede incorporarse a cualquier club, luego de un fallido intento por defender a Plaza Colonia que duró poco más de un mes.

“De Colonia no tengo nada malo para decir. La gente es hermosa. Si bien es cerca, sentía que me faltaba mi gente querida y el traslado era bastante complicado. No me sentía bien”, reconoció el lateral de 34 años en una extensa nota con el programa Locos por el Fútbol, de FM Del Sol.

“Tuve la oportunidad de irme al exterior pero no lo siento de esa manera. Tengo a mi familia y a mis seres queridos acá. Salir de nuevo es complicado. Me toca mirarlo y disfrutarlo de afuera”, señaló el Fuci, quien pese a su intención de quedarse en Uruguay no descarta retornar a Portugal porque es su “segunda casa”.

“Tengo un amigo en Portugal manejando algunas cosas. Estuve nueve años en el Porto, fue donde hice mi base y tengo muchos amigos allá”, confesó Fucile, quien se maneja por su cuenta y sin representante a la espera de acordar su vínculo con algún club.

"Soy y me voy a morir de Nacional. Si me necesitan siempre voy a estar"

Juventud de Las Piedras lo contactó y lo invitó a entrenar. Si bien no aceptó ni descartó todavía esa propuesta de los pedrenses, internamente se ilusiona con Nacional, donde su nombre fue manejado por algunos directivos apenas dos meses después de haber quedado libre.

“Hoy me toca mirarlo de afuera. Soy y me voy a morir de Nacional. Si me necesitan siempre voy a estar por lo que sea. Siempre dije que lo mío no es por la plata; voy por los colores y voy por Nacional (...) Hay que apoyar y estar ahí al firme como hincha”, sostuvo el lateral surgido en Liverpool, quien prefirió “no hacer comentarios” respecto al llamado que recibió del club negriazul.

El pasado sábado jugó un partido amistoso junto a la pre-senior de La Escapada, que enfrentó a Juventud de Las Piedras Universitario pensando en su debut por la Liga Universitaria. Ya está recuperado, entrenando por su cuenta y pronto para estar a la orden si un club decide contratarlo.

Entre todos los del medio local, el único que siempre estuvo descartado fue Peñarol, que fue a buscarlo antes de que defendiera por primera vez a Nacional. “El presidente actual de Peñarol se portó fenomenal conmigo. Estoy agradecido por la forma que se comportó, pero les dije que soy de Nacional y que quería jugar en Nacional”, recordó.