Jorge Casales: “En la previa a las elecciones en AUF se traspasaron los límites del honor”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El integrante del Consejo Ejecutivo Jorge Casales analizó el proceso que se transitó en las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y mencionó que “se pasaron algunos límites inéditos”.

Casales, entrevistado en Súper Fútbol Radio (Cristal 14.70 AM), analizó el camino que llevó a la reelección de Ignacio Alonso y mencionó: “Fue una elección muy larga. Fundamentalmente en el último tiempo, cuando medianamente se sabían los apoyos que tenía cada candidato, se pasaron algunos límites que en el fútbol nunca había presenciado”.

“En campaña se traspasaron los límites del honor, y para mí fue un poco inesperado”, dijo más tarde, y amplió: “Hay una brecha muy grande entre equipos que apoyan este Ejecutivo y los que no, principalmente en el profesionalismo, quizás también la ex C, que está algo dividida”.

“Fundamentalmente desde esos clubes se realizó una campaña de desprestigio hacia el presidente Alonso muy grande”, mencionó más tarde.

“Había un discurso de querer unir y, por otro lado, estaba la sensación de ‘si podemos, rompemos todo’. Nos generó tristeza y enojo por la situación”, comentó.

“Por lo poco que conozco a Pablo Ferrari, quizás acicateado por alguno de estos clubes que siempre están del lado contrario, dijo cosas que a todos nos dolieron, incluso cuestionando la pureza del deporte”, analizó.

Por último, sobre su continuidad en el Ejecutivo, manifestó: “No he definido si realmente seguiré o no, si vuelvo a mi club o estaré en otra posición. Es algo que se definirá en el futuro cercano y se tomarán las decisiones correspondientes. En la medida que yo no tenga el apoyo de Defensor, no se me pasa la cabeza presentarme”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy