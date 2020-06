Jorge Barrera: "Peñarol y Los Aromos están prontos para cuando nos digan las autoridades"

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, aseguró que Peñarol estará pronto para volver a la competencia cuando "autoridades al frente de esta crisis sanitaria lo dispongan".

Barrera, entrevistado en el programa "Último al Arco" de Sport 8.90 habló sobre la fecha que establecieron las autoridades para avalar el retorno del Uruguayo para el 15 de agosto y contó: "los que marcan la fecha de retorno del fútbol no son los clubes".

"Nosotros le transmitimos a la AUF y a los clubes, nuestra disposición a colaborar con el objetivo país estando acorde a las decisiones que nos lleguen del estado ya sea del ámbito salud, o del deporte, es decir Secretaria Nacional del Deporte", expresó Barrera.

"Peñarol esta dispuesto a jugar siempre que estén avaladas las fechas correspondientes y los protocolos y lineamientos aprobados. Lo primero es acatar las decisiones de los organismos que son competentes a este tema y eso excede al club", mencionó

"Antes de dar fechas y opinar, hay que escuchar a los que saben", dijo el presidente mirasol que agregó: "debemos dejar actuar a los que saben. Tengo mucho respeto por el conocimiento de los que estudiaron estos temas y trato de respetar los lineamientos que nos marcan"

Y ahondó sobre la vuelta de las competencias y dijo que la resolución final: "estará destinada en una decisión sanitaria de la cual no tendremos arte ni parte. Nosotros hicimos lo máximo que esta a nuestro alcance, Peñarol y Los Aromos están prontos. Falta una decisión sanitaria, gubernamental y política de la AUF acerca de cuando se comienza el campeonato. Hay que escuchar a los que tienen conocimiento del tema".

Consultado sobre si el hecho de que se diera el aval del gobierno en principio para el 15 de agosto fue algo que favoreció a los aurinegros, expresó: "tenemos un acuerdo ya firmado con los jugadores y no nos cambia nada desde lo económico. No nos afecta deportivamente porque si pensamos en el caso de Walter Gargano, por ejemplo, está pronto, sea el primero o el quince no va a cambiar. De ‘Urreta' no sabemos si va a seguir porque se termina el préstamo y depende del equipo mexicano".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy