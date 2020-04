Jonathan Urretaviscaya: “Todo el mundo sabe de mis ganas de quedarme en Peñarol”

Fútbol uruguayo

El delantero se recupera de su lesión cumpliendo con el aislamiento y aclaró que no es momento de hablar con Monterrey por su préstamo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Jonathan Urretaviscaya se encuentra en Uruguay cumpliendo con el aislamiento que pide el Gobierno ante la expansión del coronavirus y realizando trabajos de recuperación por su lesión de ligamentos cruzados. El parate genera que no se lo extrañe dentro de la cancha, por lo que intenta aprovechar el tiempo para ponerse a punto.

“Estoy por cumplir los dos meses de la operación. A partir de los dos meses vamos a ir cambiando algunas cosas de lo que es la recuperación y avanzando sin saltearnos nada”, contó al programa 100% Deporte, de Sport 890.

“Dado todo este momento que no es nada bueno, pensando un poco en positivo me vino bastante bien por el tema de la lesión, pero tampoco por eso me quiero apurar ni saltearme pasos”, dijo. Ahora está haciendo “todo lo que es goma” y “trabajos de fuerza”, pero “tampoco mucha cosa”.

“Dentro de poco me darán más indicaciones y en base a eso seguiré trabajando. Estamos todos los compañeros lesionados en contacto con el cuerpo médico (de Peñarol) y los demás con los profes”, explicó.

“Estas cosas, al igual que la lesión, no se buscan. Uno no piensa que se va a lesionar, y menos en ese momento. Las cosas pasan, así como pasó esto del coronavirus, que sucede a nivel mundial y que repercute en todos los trabajos”, lamentó.

“A mí y a otros colegas de otros clubes que están lesionados nos vino bien. De todo se saca lo positivo. También les vino bien a compañeros que estaban sintiendo algún tipo de molestia o lo que no estaban pasando un buen momento. Hay que tomárselo de esa manera”, sostuvo, aunque aclaró que “hay cosas más importantes que el fútbol”.

Sobre su situación contractual, recordó que su préstamo es hasta mitad de año. Si bien debería volver a México en julio porque el Monterrey es dueño de su ficha, su intención es quedarse en Peñarol. No obstante, todavía no charló con las instituciones sobre eso “porque aún no es el momento y hay cosas más importantes por resolver”.

“La charla está pendiente, pero hay que ir día a día. Todos los días surgen informes nuevos de lo que es el coronavirus y hay que adaptarse a lo que hay hoy, que es mucho más importante que cualquier carrera”, dijo.

“No tengo ningún apuro. Todo el mundo sabe de mis ganas de quedarme en el club, pero también hay que ser consciente del momento que estamos atravesando, por lo que no es momento de hablar con Peñarol ni con Monterrey, dos clubes grandes que están pasando un momento difícil”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy