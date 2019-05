Japón: ¿Y el VAR? No le cobraron un gol insólito pero lo ganaron en la hora y de atrás

Por la decimosegunda fecha de la primera división japonesa, ocurrió un hecho insólito. En el encuentro entre Urawa Red Diamonds y Shonan Bellmare, la visita anotó un gol que ingresó por completo pero el juez no lo convalidó.

Another view of Bellmare’s non-goal! Reds GK throws ball out in disgust. Ref mistakes it fir thrown pass, plays on! pic.twitter.com/qhCnfToX08

El árbitro no cobró el gol a favor del Shonan Bellmare porque la pelota rebotó en una botella que había al lado de la red y volvió a salir. A pesar de los reclamos, el juez no cambió de parecer. Al final del primer tiempo, tras ir perdiendo 2-0, el técnico del club tuvo un cruce con el árbitro.

Bellmare manager and a few others make their feelings know to officials at the end of the 1st half. pic.twitter.com/jKN0mmbdrb