JJOO de la Juventud: Quiero ver guita SRL ganó la licitación para importar la mascota oficial

La empresa de curioso nombre fue la única oferente en la licitación, pero los peluches no pueden venderse por un posible delito en la importación.

Quiero ver guita SRL, la empresa importadora de los muñecos Pandi, mascota oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud, cometió un error al declarar la importación y por lo tanto los peluches no tienen permiso de venta en Buenos Aires.

La adquisición de 1.700 unidades del muñeco "Pandi" se aprobó a fines de junio, al único oferente en la licitación: Carlos Germán Eguía, titular de la empresa Quiero Ver Guita SRL.

El gobierno bonaerense había valuado cada muñeco originalmente en 300 pesos argentinos (U$S11 en aquel entonces). Sin embargo esa cifra de por sí era excesiva, ya que productos similares se consiguen por cerca de U$S2.

La empresa, única oferente de la controvertida licitación realizada por el Gobierno de la Ciudad para la compra de la mascota, obtuvo la misma por un 35% más del precio estipulado originalmente.

Su precio de venta iba a ser todavía mayor: $1500 (unos U$S 40). El público podría adquirirlos por una cifra veinte veces superior del precio de costo. Sin embargo eso nunca sucedió, los muñecos no pueden venderse por irregularidades en su importación.

Las autoridades aduaneras no permitieron el ingreso de los 5000 peluches debido a que fueron rotulados como "guirnaldas" para no pagar los mismos aranceles que los de un juguete.

La AFIP acordó que aduanas pudieran liberar la cantidad necesaria de yaguaretés de juguete para regalarle a los deportistas que accedieran al podio y también una cantidad extra para regalar a otros deportistas que no obtuvieron premios.

Los demás muñecos no pueden venderse en las tiendas oficiales ni en ningún otro local comercial y además serán retenidos en aduana ya que eventualmente se abrirá una causa judicial por contrabando. En declaraciones a Clarín, autoridades de AFIP comentaron que "la forma en que se pretendió importar por el importador original no cumplía con las exigencias de seguridad de juguete ni de los etiquetados establecidos". Pese a eso, afirmaron que "no hizo algo ilegal" ya que solamente "los trajo por el régimen incorrecto y la única solución rápida fue canalizarlo por un régimen que prohibía la venta por falta de estampillado".