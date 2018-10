JJOO de la Juventud: Dahiana López batió récord nacional sub 20 en lanzamiento de disco

Más deportes

La atleta uruguaya realizó un lanzamiento de 45,94 metros y batió su propio récord sub 18 y sub 20. Además se ubica primera en el ránking sudamericano.

Dahiana López tuvo una gran actuación en la segunda fase de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Con una marca de 45,94 metros, López quedó primera en el ránking sudamericano sub 18, tercera en el ránking sudamericano sub 20 y 36ª en el ránking mundial sub 18.

Su registro fue récord nacional Sub 18 y sub 20, marcas que estaban en su poder con un registro de 45,02 metros. Además es la mejor marca nacional sub 23, categoría en la que no se llevan récords nacionales.

La portadora del récord nacional absoluto es Sofía Bausero, que tiene un lanzamiento de 46,86 metros como su actuación más destacada.

Con su buena presentación en la segunda fase de la competencia, Dahiana redondeó un total de 88,16 metros para ubicarse en el puesto 13 de la clasificación general, entre 15 competidoras.

El formato tomaba en cuenta los mejores lanzamientos de la primera y segunda fase, para luego sumarlos y ordenar una clasificación final. En su primer día López lanzó 42,22 metros, algo por debajo de sus posibilidades. Sin embargo el domingo se repuso, registró el récord mencionado con la 11ª mejor marca de la competencia de ese día y le alcanzó para escalar un puesto en la general.