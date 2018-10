JJOO de la Juventud: "El trabajo realizado en el año dio sus frutos", dijo Saint-Upery

Más deportes

El nadador uruguayo Santiago Saint-Upery, aseguró estar "feliz" por su desempeño en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde finalizó 15º en los 100 metros pecho y 9º en los 50 metros de la misma especialidad.

"Estoy muy contento por como se dieron las cosas", explicó Saint-Upery en dialogo con FútbolUy: "el trabajo realizado en el año dio sus frutos y eso es muy bueno".

El nadador de Biguá hizo un balance de su actuación y mencionó: "conseguí mis dos mejores marcas personales, dos récords nacionales de categoría (Juvenil B) y dos semifinales olímpicas, que eran metas que teníamos planteadas para esta cita".

"Me queda la espina de haber quedado a centésimas de la final de los 50 metros pecho", dijo el nadador de Biguá y abanderado celeste en la cita: "no era algo que estuviera fuera del alcance. Con el tiempo de la eliminatoria me clasificaba, pero son cosas del deporte. Lo tomo como parte del aprendizaje y como motivación para seguir buscando nuevas metas en el futuro".

Sobre el mismo comentó: "es mi último año juvenil y quiero cerrarlo de buena forma. Intentaré buscar competencias en el exterior, Brasil o Perú, para buscar marcas que me ayuden a llegar a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 o al Mundial del año que viene y poder pensar en ser parte del ciclo olímpico".

