Ithurralde y el estadio Lavalleja de Trinidad: "Es difícil jugar en este chiquero".

"Hace dos semanas estamos jugando arriba del barro y no está bueno para nadie”, dijo el DT de Boston River tras la victoria ante Cerro Largo

El entrenador de Boston River, Ignacio Ithurralde, equipo sensación del Uruguayo que se ubica tercero en la Anual, fue clarito al hablar tras la victoria sobre 2-0 sobre Cerro Largo al referise al terreno de juego del estadio Lavalleja de Trinidad: “es un chiquero”.

Iturralde, entrevistado en la transmisión de VTV, se refirió a la cancha donde actúan como locales: “en este campeonato todos son partidos complicados, pero más difícil lo hace jugar en esta cancha, está difícil jugar en este chiquero. Hace dos semanas estamos jugando arriba del barro y no está bueno para nadie”.

El entrenador del Sastre no dudó en seguir expresando: “previo al partido pedimos la colaboración de Cerro Largo para que calienten afuera de la cancha y no les importo mucho y lo hicieron adentro. Hay que pensar en la salud de los jugadores con escenarios acordes”.

“Lo mas importante es el equipo que juega en cualquier lado, esté como esté la cancha, ellos juegan y eso todo su merito”, dijo más tarde de la campaña y agregó: “les doy libertad para actuar, pero no se apartan en ningún momento del libreto y modelo planteado”.

“Trabajamos para ser intensos, si no lo hacemos no somos competitivos, en ese sentido es lo único que no negociamos. Estamos siendo sólidos, pero aún nos está costando un poco la finalización”, reflexionó y cerró: “estamos contentos con los puntos que sacamos, por sortear las adversidades y ahora resta seguir trabajando”

