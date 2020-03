Fútbol Internacional

Italia: Valencia tiene en la mira a Godín que no tiene muchos minutos en el Inter de Milán

Diego Godín dejó España, Atlético Madrid más precisamente, y se fue rumbo a Italia con el fin de jugar en uno de los equipos grandes de ese país: el Inter de Milán. La historia no salió bien porque no ha tenido los minutos esperados y, además, no es del agrado del entrenador Antonio Conte.

En lo que va de la temporada Godín, de 34 años, ha jugado 23 encuentros con la camiseta del Inter de Milán. Por lo que el conjunto neroazzurro no vería con malos ojos negociar al defensor para que éste también tenga más continuidad.

Según estableció el diario deportivo italiano Corriere dello Sport, el Valencia puso los ojos sobre el capitán de la selección uruguaya y haría un esfuerzo para contratarlo. El defensor tiene contrato con Inter de Milán hasta el 2022.

Valencia no es el único club interesado por este futbolista. El medio italiano informó que hay otros dos equipos que lo tienen en la mira y son: Manchester United y el Tottenham.

Todo indicaría que en el próximo período de pases el defensor uruguayo cambiará de aire en busca de mayor continuidad y con el afán de sentirse importante dentro del equipo.

