Italia: Ruben "Pollo" Olivera, con 38 años, se retiró del fútbol por una anomalía cardíaca

Fútbol Internacional

"Dejo el fútbol, no por mi voluntad, sino por un problema cardíaco que me encontraron hace tres semanas", contó el "Pollo" Olivera en Italia

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Ruben "Pollo" Olivera confirmó en Italia que pone punto final a su carrera como jugador profesional debido a una afección cardíaca y ahora pone todas sus baterías en ser entrenador.

A los 38 años, el jugador surgido en las canteras de Danubio y con pasajes por Juventus, Atlético de Madrid, Sampdoria, Genoa, Lecce, Fiorentina, Brescia y Peñarol entre otros comunicó en las redes sociales del Aprilia Calcio (equipo de la serie "D" del país tano), su decisión.

"Hoy dejo el fútbol, no por mi voluntad, ya que faltan dos meses para el final del campeonato, sino por un problema cardíaco que me encontraron hace tres semanas", comenzó contando el volante creativo.

"Por eso quería comunicarlo para agradecer al Aprilia, al presidente Antonio Pezone y a todas esas personas que trabajan aquí con nosotros todos los días que componen el cuerpo técnico y directiva", explicó.

"Es una comunicación un tanto triste porque, por la pasión que tengo por este deporte, nunca quise dejarlo así, pero tengo 38 años y estoy preparado para afrontar un nuevo reto que es ser entrenador. Me pondré a disposición del señor Giorgio Galluzzo intentando echar una mano y aprender todo lo posible", aseguró.

Olivera durante si extensa trayectoria también supo jugar en la selección mayor uruguaya donde debutó en la Copa América de Colombia en 2001 y participó de las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006.

"Quiero enviar un mensaje claro a todos los niños porque muchas veces nos sentimos fuertes haciendo este deporte", dijo y ahondó: "muchos de nosotros subestimamos los problemas, a mí también me ha pasado, sentimos dolores o advertencias corporales en el corazón o en el pecho que no le damos la importancia adecuada y es mejor no dejar pasar demasiado tiempo y acudir a que el médico del club de referencia para una revisación cuidadosa y minuciosa".

"Nunca esperé esta anomalía que encontraron y me obligó a cerrar mi carrera en el fútbol. Agradezco a todos los doctores que me han ayudado y han estado cerca de mí. Por eso invito a todos los chicos de hoy y los de mañana a no dejar pasar el tiempo cuando sienten dolores extraños en el cuerpo y sobre todo en el corazón", expresó.

"Ya obtuve la licencia UEFA B, me estoy actualizando y ahora haré estos dos últimos meses con el Sr. Galluzzo para cerrar la temporada en de la mejor manera posible, aprender de él y del plantel. Quiero ser entrenador, estoy muy convencido y seguro de mí mismo, embarcarme en esta nueva aventura. Espero que se hayan divertido con el futbolista Rubén Olivera".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy