Italia: Repudiable gesto de Arthur Cabral a la jefa de prensa en una conferencia

Arthur Cabral, reciente fichaje de la Fiorentina, participó en una conferencia de prensa y realizó un gesto repudiable hacia Rossella Petrillo, jefa de prensa.

La jefa de prensa del club se encontraba junto a él, y en el momento que ella estaba hablando, el futbolista brasileño la miró, sacó la lengua y la volvió a mirar, cuando Petrillo hablaba hacia los presentes en la conferencia.

Rápidamente, el video se hizo viral por las redes sociales y criticaron con vehemencia al delantero de 23 años que llegó desde el Basel de Suiza.

New Fiorentina signing Cabral enjoying too much his unveiling presser pic.twitter.com/waTGdLHdi8