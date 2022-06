Italia: Paolo Montero fue presentado como nuevo entrenador de la Primavera de Juventus

Fútbol Internacional

Paolo Montero fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del equipo primavera (sub-19) de la Juventus: “estoy contento de retornar a casa”.

El ex capitán uruguayo regresó de esta manera al equipo de Turín que supo defender como jugador entre 1996 y 2005, donde disputó 275 partidos, donde sustituirá a Andrea Bonatti.

"Estoy muy contento de estar acá. Sobre todo por el afecto que me han mostrado en estos años que he regresado a Turín cuando he venido de visita y a saludar a amigos. Para mí es un orgullo. Ahora solo queda trabajar por el bien de la Juventus", expresó el ex capitán de la selección uruguaya.

Y contó que buscará plasmar un equipo: “que sea agresivo, corto, dinámico, de transiciones veloces, que sepa cuándo jugar y cuándo no, que sea pragmático y concreto".

Montero, tras su retiro del fútbol, empezó a entrenar a las juveniles de Peñarol, donde además fue interino en la primera división, luego llegó a Boca Unidos, Colón y a Rosario Central de Argentina.

Más tarde retornó a Italia donde estuvo al frente del Centro Federativo de Coverciano, en donde logró la licencia UEFA A, que le permite entrenar a equipos juveniles y formaciones de la Serie C de aquel país.

Más tarde pasó por el Sambenedettese y su última actuación fue con San Lorenzo en la temporada 2021 de Argentina.

