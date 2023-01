Italia: Los elogios del Cagliari para Nahitan Nández al que definieron como un "león"

Cagliari se deshizo en elogios por la actuación de Nahitan Nández en la victoria por 2-1 en la Serie “B” de Italia y en sus redes sociales lo definió como un “león y guerrero”.

“82 balones tocados durante el partido: nadie como él con la chaqueta rojinegra”, comienzan escribiendo en un posteo en redes sociales y continúan: “18 duelos entablados, 14 ganados: ninguno como él entre los jugadores que saltaron al campo”.

“Inagotable, guerrero, león: Nahitan Nández”, finaliza la publicación que tuvo la repercusión en los hinchas que comentaron el gran trabajo del celeste.

“Todavía tiene cosas para mejorar”, dijo Ranieri, entrenador del equipo sobre el uruguayo: “pero es innegable su entrega en cada partido y su adhesión al equipo” agregó.

Cagliari actualmente está en la sexta colocación en la liga de ascenso a siete puntos de Reggina y 13 del Frosinone que son los dos equipos que están ascendiendo en forma directa.

82 palloni toccati durante #CagliariSPAL: nessuno come lui con la casacca rossoblù.



18 duelli ingaggiati, 14 vinti: nessuno come lui tra i giocatori scesi in campo.



Inesauribile, guerriero, LEONE: Nahitan Nández.



pic.twitter.com/skknJDJJut