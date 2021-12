Italia: Increíble enojo de Leonardo Bonucci tras una derrota de Juventus

Fútbol Internacional

Prime Video estrenó el documental "All or Nothing" sobre la temporada pasada de la Juventus y en las últimas horas trascendió un fragmento de uno de los capítulos que es narrado por Leonardo Bonucci, donde explica el enojo que tuvo en un partido ante Benevento.

En ese encuentro, disputado en marzo de este año, la Vecchia Signora cayó derrotado 1-0 como local y en el entretiempo se dio este enojo de uno de los capitanes del equipo.

“Estamos locos. Si queremos ganar el scudetto, ¡no podemos jugar así!”, comenzó diciendo Bonucci al ingresar al vestuario. “Cuando tengamos el balón, ¡no podemos jugar así!”, reiteró.

Entre insultos al aire, aseguró que no ganarían nada con esa actitud de afrontar el partido. “¿No entienden lo importante que es ganar este partido?”, continuó después de insultar.

“¡Ha pasado un año y siempre la culpa es de otro! Asumamos la responsabilidad y la culpa”, gritó después de patear una mini heladera que se encontraba allí.

?? Justo después de caer en Champions, la Juve dijo adiós también al Scudetto

?? En el descanso Bonucci explotó a lo grandehttps://t.co/tEfRxDDpdX — Diario AS (@diarioas) December 2, 2021

Él comenzó a narrar la situación y dijo que “estaba enojado porque era consciente de que no lo estábamos haciendo tan bien como debíamos”. “Soy una persona muy instintiva y confío en las sensaciones. No puedo darte una caricia cuando necesitas una cachetada”, terminó diciendo.

Tras toda esa situación, Cristiano Ronaldo, quien estaba asentando la cabeza mientras mirada al piso, tiró una de sus vendas al grito de “tiene razón”, en referencia a Bonucci.

Pese a toda esta situación, la Juventus quedó cuarta en la tabla de posiciones y entró en UEFA Champions League de manera muy ajustada.

