Italia: Hinchas de Roma amenazan de muerte a un jugador de su plantel en la propia casa

Fútbol Internacional

El italiano Nicolo Zaniolo, jugador de Roma que manifestó su deseo de salir del club en este mercado de pases, tuvo que llamar en la madrugada de este lunes a la policía tras ser amenazado de muerte por un grupo de aficionados que se presentó en su domicilio.



Tras la derrota de su equipo por 2-1 visitando al Napoli, según informan los medios locales, sobre la 1:30 de la madrugada, una quincena de fanáticos lo amenazó de muerte en su propia casa por no querer continuar vistiendo la camiseta giallorossa y, además, por haber rechazado una oferta del Bournemouth inglés por 30 millones de euros.



Los hechos incomodaron tanto al futbolista que tuvo que requerir la ayuda policial.



Esta misma noche se colocó también una nueva pancarta en Trigoria, la ciudad deportiva del club, con un mensaje dirigido al futbolista de 23 años: “Fuera de Trigoria los hombres de poco valor, cobardes y aprovechados... ¡Apoyo incondicional solo para los que respetan nuestros colores!”.



No es solo la hinchada romanista la que reprocha la decisión a Zaniolo. También lo hizo el propio Mourinho, que hasta ahora había sido siempre defensor de uno de sus futbolistas de confianza, pero con el que ya no cuenta desde el pasado 15 de enero, hace ya tres jornadas.



“Desgraciadamente, lo que dije después del partido ante el Spezia parece que se está convirtiendo en realidad. Esperaba que se quedara, pero al día de hoy añadiría ‘por desgracia’”, dijo tajante en rueda de prensa el técnico portugués el pasado sábado.



“Lleva un mes diciendo que quiere irse. Si alguien siempre dice a todo el mundo que no quiere vestir la camiseta de Roma, tengo que decir que ‘por desgracia’”, añadió.



El próximo martes se cierra la ventana invernal de fichajes y Roma y Zaniolo necesitan encontrar una solución antes o, de lo contrario, el jugador, con contrato vigente hasta junio de 2024, estará hasta el final de la temporada en la capital italiana.

EFE / FútbolUy