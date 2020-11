Italia: El Cagliari comunicó que el volante Gastón Pereiro dio positivo de COVID-19

Fútbol Internacional

"Afortunadamente no tengo síntomas, me siento bien. Espero volver lo antes posible”, escribió Pereiro en su cuenta de Twitter.

El uruguayo Gastón Pereiro, centrocampista del Cagliari, dio positivo este domingo por coronavirus y fue aislado de acuerdo con el protocolo sanitario de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), según informó el club sardo en un comunicado oficial.

"El Cagliari Calcio comunica que los últimos test PCR realizados han evidenciado el positivo por coronavirus de Gastón Pereiro: el futbolista ha sido aislado de acuerdo con el protocolo sanitario", se lee en la nota oficial del club italiano.

Pereiro, que juega en el Cagliari desde enero de 2020, informó en su cuenta de Twitter de que se siente bien y no tiene síntomas. "Afortunadamente no tengo síntomas, me siento bien. Espero volver lo antes posible. Gracias a todos", escribió el exjugador de Nacional.

Pereiro se suma a sus compatriotas Diego Godín y Nahitan Nández y al argentino Giovanni Simeone, quienes también dieron positivo por coronavirus en los últimos días.

El equipo del técnico Eusebio Di Francesco juega este domingo su compromiso liguero contra el Spezia.