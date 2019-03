Inglaterra: rechazan afiliación de un equipo de ciclismo compuesto por actores porno

British Cycling, el máximo órgano del ciclismo británico, denegó la afiliación a un grupo ciclista compuesto por estrellas del mundo de la pornografía por romper las reglas de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El equipo, con sede en Londres, choca con la norma 1.1.089 de la UCI, la cual determina que “ninguna marca de tabaco, bebidas espirituosas, pornografía o cualquier producto que pueda dañar la imagen de la UCI o del ciclismo puede estar asociada directa o indirectamente con la posesión de una licencia”.

Tampoco se permite, según lo expuesto por la asociación británica, que se asocien a un equipo de la UCI o a una competición nacional o internacional.

El grupo se llama 'Porn Pedallers Cycling Club', lo que rompe con la regulación de la UCI al utilizar la palabra pornografía. Además, sus mallas incluyen publicidad del grupo Television X, que emite contenido para adultos, cuyo dueño es Chris Ratcliff, quien también ejerce como jefe del equipo.

La formación anunció la decisión de British Cycling a través de un comunicado en redes sociales, en el que alega que el “ciclismo es para todos” y que solo son un club que corre “por diversión y para recaudar dinero para causas solidarias”.

Porn Pedallers colabora con la asociación Terrence Higgins Trust, dedicada a sumar fondos para la lucha contra el sida y las enfermedades de transmisión sexual.

BREAKING NEWS: Cycling is for everyone. Except people like us @pornpedallers. Today @BritishCycling revoked our club affiliation because PPCC breaches @UCI_cycling regulation 1.1.089. We're just a cycling club, riding for fun & raising money for @THTorguk. Is this justified????? pic.twitter.com/dBAqWpOFFx