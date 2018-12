Inglaterra: Leeds ganó 3-2 con un gol agónico y generó el delirio en la tribuna

El Leeds que dirige Marcelo Bielsa consiguió en el boxing day un triunfo agónico que dejó delirando a los hinchas locales en el duelo frente al Blackburn.

En la primera mitad Leeds dominó el juego y llegó al gol a los 33 minutos, gracias a un tanto en contra de Williams. Sin embargo la segunda parte trajo un par de goles a partir de pelota quieta para la visita que por intermedio de Mulgrew se puso 2-1 de penal y de tiro libre.

El segundo tanto llegó en el minuto 90, y el Leeds tuvo respuesta en los descuentos. Fue Roofe quien a los 91 y 94 minutos dio vuelta el juego y generó el festejo enloquecido de los hinchas en la tribuna.

Leeds United es el líder de la segunda división de Inglaterra, el Championship, con tres puntos más que Norwich, el escolta, y seis puntos más que West Bromwich que está tercero y marca la línea de los que ya no ascienden directamente.

Leeds giving us all a heart attack twice in 3 days ?? #lufc #mot pic.twitter.com/igsBJah57r