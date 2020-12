Inglaterra: Leeds United ganó 5-0 y el primero de los goles fue un blooper. Hubo más

Leeds United goleó 5-0 en su visita al West Bromwich Albion por la fecha 16 de la Premier League inglesa, en duelo de rivales directos por la permanencia. Después de tres meses, el equipo de Marcelo Bielsa pudo ganar dos partidos seguidos y se alejó 12 puntos de la zona de descenso.

El primero de los goles del Leeds fue un blooper. El defensor Romaine Sawyers perdió noción de espacio y en su intento por pasarle el balón atrás al arquero Samuel Johnstone, lo metió en su propio arco cuando corrían apenas nueve minutos. De los otros cuatro, tres fueron golazos.

Romaine Sawyers is better at finishing than martial https://t.co/gXc27oPFrF