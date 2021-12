Inglaterra: Jugador del Arsenal paró robo de su auto contra un ladrón armado con un bate

Gabriel, futbolista del Arsenal, evitó que le robaran su coche tras pelearse con un hombre armado con un bate.

El defensa brasileño fue seguido por tres personas a su casa, en el norte de Londres. Estos le pidieron que les diera las llaves del coche, pero Gabriel se negó y forcejeó con uno de los ladrones, que le atacó con un bate de baseball.

The moment Arsenal defender Gabriel fought off a baseball-bat wielding attacker who attempted to steal various items including a Mercedes. pic.twitter.com/pNppTjjV0i