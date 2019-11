Inglaterra: Guardiola dijo que Mané “se tira” para sacar ventaja. El africano le contestó

Fútbol Internacional

El domingo diez de noviembre habrá un duelo estelar en la Premier League, que será Liverpool ante Manchester City. Los Reds son líderes del certamen con una renta de seis puntos sobre los ciudadanos. A todo esto, los protagonistas empezaron a hablar.

El primero fue Josep Guardiola, quien dijo, en conferencia de prensa, que Mané "se tira" con el fin de sacar ventaja. Además, se refirió a las grandes virtudes que tiene el futbolista senegalés.

Tras la victoria 2-1 ante el KRC Genk por la Champions League, Mané contestó a los dichos del ex entrenador del Barcelona: "Si puedo conseguir un penal por supuesto que me tiraré de nuevo" y añadió que "si tirarme me va a dar un penal lo haré. ¿Por qué no? Pero lo que dijo Jurgen es cierto, no me tiro".

Todo surgió en el triunfo por 2-1 ante Aston Vila, por la Premier League, donde el árbitro le sacó amarilla a Mané por considerar que simuló una falta en el área de los "Villanos". A todo esto, el africano explicó esa situación: "Quizás no fue penalti y por eso me sacó una amarilla. No tengo problema con eso".

Por último, el senegalés aseguró que "nunca cambiaré mi manera de jugar, ni mi modo de ver las cosas".