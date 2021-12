Inglaterra: El partido entre Watford y Chelsea estuvo detenido por una emergencia médica

Los jugadores de ambos equipos abandonaron la cancha en el minuto 12´ del primer tiempo por un problema médico que sufrió uno de los hinchas del Watford en la tribuna de Vicarage Road.

El árbitro fue avisado por los propios jugadores acerca de lo que estaba sucediendo en la tribuna y ordenó a que fueran al túnel de vestuarios, a la espera de que se resuelva la situación, después de llamar a los servicios médicos.

Después de media hora, la persona, según comentaron en la retransmisión de Amazon, pudo ser estabilizado y lo trasladaron en una ambulancia a un hospital cercano.

El Watford informó en sus redes sociales que sufrió un paro cardíaco durante el encuentro.

The players have returned to the field in preparation of play resuming.



Our thoughts are with the fan – who had a cardiac arrest but has now been stabilised – and all those affected.



Thank you to the medical staff, players and fans for their quick response. ?? pic.twitter.com/wa3QfyF0Em