Inglaterra: Cavani podría salir del Manchester United, el Barcelona lo quiere por Agüero

Edinson Cavani apenas ha jugado 272 minutos esta temporada. Un solo gol cuelga de su casillero en una temporada en la que los fichajes en ataque le han desplazado de las alineaciones, lo que explica su deseo de marcharse del Manchester United.

Cavani termina contrato el próximo 30 de junio de 2022 y una renovación, a sus 34 años, está más fuera que nunca de cuestión. Si el uruguayo aceptó quedarse la campaña pasada fue por haber hecho un año sensacional en el que se sintió importante y en el que disfrutó de la titularidad con asiduidad.

En la 2020/2021 jugó 39 partidos y convirtió 17 goles, cifras que le colocaron como el segundo máximo artillero del equipo, solo por detrás de Bruno Fernandes. Se quedó a las puertas de ganar un título, con una Liga Europa en cuya final también marcó.

Esta temporada, sin embargo, su participación ha bajado mucho. La llegada de Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho más la vuelta de un Jesse Lingard que se pasó cedido medio año en el West Ham, le han cerrado aún más las puertas a Cavani. Apenas ha podido disputar ocho partidos, dos de ellos como titular, y solo ha hecho un gol, ante el Tottenham en la victoria por 0-3 de hace tres semanas.

Tampoco han ayudado las lesiones. Y es que el uruguayo lleva fuera desde el 2 de noviembre con problemas de tendón. Esto le ha hecho perderse también los últimos compromisos internacionales con su selección.

Cavani sufrió unas pequeñas molestias en un tendón durante la temporada, lo que trastocó su preparación, pero la lesión ha vuelto y no le ha permitido coger regularidad con el equipo.

A partir del próximo 1 de enero, Cavani podrá empezar a negociar con equipos de fuera de las islas para incorporarse el próximo verano. Con el 'overbooking' de delanteros que poseen los 'Diablos Rojos', no se descarta tampoco que el United pretenda sacar algo por él en el mercado invernal, pese a que Cavani ha demostrado ser una pieza muy útil para el equipo.

Su hermano, que actúa como su agente, ya ha comenzado a ofrecer su servicio a equipos europeos y ahora solo resta saber dónde querrá Cavani, a sus 34 años, dar el siguiente paso. Los medios europeos como Mundo Deportivo y Times Sport aseguran que el Barcelona lo quiere para reemplazar a Sergio Agüero cuya condición por problemas en el corazón lo ha dejado afuera de las canchas indefinidamente.

