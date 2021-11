Inglaterra: Cavani da pistas que volverá a jugar pronto con una foto en redes sociales

Edinson Cavani subió un mensaje a redes sociales recordando su último gol con la camiseta del Manchester United ante el Tottenham Hotspur en un partido que ganaron 3 a 0 de visitante.

El delantero de Salto no suma minutos en los diablos rojos desde el 2 de noviembre contra el Atalanta, partido en el que se resintió de su lesión luego de entrar a los 69 minutos. Desde entonces ha trabajado intensamente para volver a las canchas con un tratamiento específico para recuperarse de sus dolencias en el tendón del pie derecho.

Esta recuperación le ha costado caro a los entrenadores que lo dirigían tanto en su club como en la selección ya que ambos (Solskjaer y Tabárez) fueron cesados debido a malos resultados en los que no pudieron contar con Cavani.

En la publicación de Cavani los hinchas se muestran ansiosos por la vuelta del goleador al equipo ya que este jueves 2 de diciembre (un mes después de su último partido) deberán enfrentarse al Arsenal, cuya campaña ha tenido una clara mejoría en los últimos meses, ubicándose en la quinta posición de la Premier League, cinco puntos arriba del Manchester United, quienes aparecen recién octavos en el ranking.

Desde el club, la última vez que informaron sobre la situación del salteño fue el 27 de noviembre cuando comentaban que era difícil que tuviera minutos en el partido ante el Chelsea (encuentro que terminó 1 a 1), aunque aclararon que "el objetivo sería la visita del Arsenal a Old Trafford el jueves".

De esos momento que no se olvidan ??.

Those moments that are not forgotten??. pic.twitter.com/ALndcksryB