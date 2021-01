Inglaterra: Arsenal goleó al West Bromwich Albion 4-0 a domicilio y bajo nieve

Arsenal goleó 4-0 en su visita al West Bromwich Albion, penúltimo de la Premier League, en un partido que se jugó bajo nieve por la fecha 17 de la Premier League inglesa, que ahora tiene al equipo gunner 11.º con 23 puntos, 15 más que su rival de turno.

El lateral escocés Kieran Tierney abrió el score con un golazo de derecha a los 23’ y cinco minutos después aumentó Bakayo Saka con toque corto después de una gran combinación a puro toque en velocidad.

El francés Alexandre Lacazette aportó un doblete en la etapa complementaria, ya con el césped prácticamente blanco a excepción de las áreas, donde los trabajos de barrido fueron más intensos antes de empezar el encuentro y en el descanso.

Más temprano, el Tottenham Hotspur de Jose Mourinho goleó 3-0 al Leeds United de Marcelo Bielsa como local, mientras que el Crystal Palace se impuso 2-0 al Sheffield United. Brighton y Wolverhampton empataron 3-3.

Just a bit of snow to clear up before the teams could warm-up then ????#WBAARS | #WBA pic.twitter.com/JEFWxftQAc