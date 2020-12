Inglaterra: “Cavani tiene la destreza que necesita el Manchester United”, dijo Tim Cahill

Fútbol Internacional

“Siempre es proactivo, no reactivo, y se concentra en las cosas”, contó Cahill. “Es una gran influencia para el equipo", agregó.

El exfutbolista Tim Cahill, de largo recorrido en la Premier League, se refirió a Edinson Cavani. En una entrevista a Sky Sports, recalcó que el salteño puede aportarle mucho al Manchester United. Un claro ejemplo fue ante Southampton: marcó un doblete y dio una asistencia.

"Es un delantero que puede rematar, pero, al mismo tiempo, para entrar como ante Southampton, asistir, marcar dos goles y tener la destreza que Manchester United necesita, prácticamente le dio la vuelta a ese juego", puntualizó.

El australiano aseguró que "es un jugador grande e influyente. Tiene instintos, pero no siempre es solo llegar a la primera pelota, es la segunda pelota. Incluso cuando lo ves anotar con un tiro que iba desviado, estaba allí para redirigirla".

Elogió el estilo de juego del "Matador" que "siempre es proactivo, no reactivo, y se concentra en las cosas. Me encanta ver ese encabezado de mirada rápida porque es incómodo, el momento de la carrera y la forma en que lo mira. No necesita mirar el arco porque sabe dónde está es".

El exjugador de la selección australiana, que estuvo en los dos repechajes ante Uruguay, culminó: "La influencia que tiene tan rápido cuando entra, y ves que los defensores le dan un poco de espacio, a pesar de que es mayor. Creo que dice mucho de su presencia por lo que hizo antes. Es una gran influencia en ese equipo".

