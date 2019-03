Indian Wells: Djokovic debutó con una cómoda victoria frente a un jugador de la qualy

Tenis

El serbio volvió a ganar un partido en el desierto californiano casi dos años después de la última victoria, ya que el año pasado fue eliminado de entrada por el japonés Taro Daniel.

Djokovic no jugaba desde que derrotó a Rafael Nadal en la final del Abierto de Australia, a fines de enero, y en tercera ronda lo espera Philipp Kohlschreiber, sorpresivo ganador 64 64 ante Nick Kyrgios, reciente campeón en Acapulco.

El primer partido del serbio en Indian Wells tuvo en espectador de lujo: Pete Sampras. "Me puse un poco nervioso al verlo ahí, tengo que admitirlo. No se lo ve a menudo, así que me sentí tremendamente orgulloso de tenerlo viendo mi partido", dijo el uno del mundo.

"Es extraño ver en la tribuna de tú partido a alguien a quien has visto tantas veces de niño. Incluso intenté impresionarlo en el primer set y casi se me vuelve en contra (risas). Fue increíble, luego fui a saludarlo y darle las gracias por venir. Espero tener la oportunidad de hablar en privado con él", señaló Djokovic.

Primera a un top 10

En la misma jornada del encuentro entre un actual número uno y un ex líder, apareció una ventana abierta para la nueva generación.

El canadiense Felix Auger Aliassime derrotó 64 62 al griego Stefanos Tsisipas, y fue su primera victoria sobre un top 10, ya que el europeo está justamente en el puesto 10 en la semana del inicio de Indian Wells.

Es un gran dato teniendo en cuenta a qué edad los grandes tenistas lograron su primer triunfo ante un top 10.

Nombre Edad

Rafael Nadal 16 años 10 meses

Roger Federer 17 años y cinco meses

Gael Monfils 18 años y cuatro meses

Novak Djokovic 18 años y cinco meses

Félix Auger Aliassime 18 años y siete meses

Andy Murray 18 años y ocho meses

Richaard Gasquet 18 años y nueve meses

Marin Cilic 18 años y 11 meses

Alexandr Zverev 19 años y un mes

Juan Martín del Potro 19 años y un mes

Stefanos Tsisipas 19 años y dos meses

Stan Wawrinka 20 años y cuatro meses

Fernando Tetes para FútbolUy