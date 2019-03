India: Juan Cruz Mascia anotó el gol del triunfo del Northeast United en semifinal de ida

El uruguayo Juan Cruz Mascia anotó uno de los tantos para que el Northeast United de la India se impusiera por 2-1 al Bengaluru en la semifinal de ida de la liga local.

En el ganador fue titular el también uruguayo Federico Gallego, mientras que Mascia ingresó en el complemento par anotar de penal el gol del triunfo de su equipo.

Redeem Tlang había puesto en ventaja al equipo de los celestes pero Xisco Hernández había igualado en forma parcial el cotejo.

La otra semifinal la jugarán el Mumbai donde se desempeña Matías Mirabaje, frente al Goa, segundo y tercero de la fase regular respectivamente.

The moment that proved to be the deciding factor in Guwahati.#HeroISL #ISLMoments #LetsFootball #NEUBEN #FanBannaPadega pic.twitter.com/GKWShBl3yc