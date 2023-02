Ignacio Ruglio y las elecciones: “Gente de Peñarol a las risas y nada hay para festejar”

Fútbol uruguayo

No me da gracia

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se manifestó a través de las redes sociales durante el acto eleccionario que llevó a Ignacio Alonso a la reelección como presidente y dejó su mensaje: “esto recién empieza”.

“No tenían al fútbol profesional, no tenían la B, no tenían el femenino y ganaron la C porque los hicieron votar mientras los miraban, sin voto secreto”, comenzó su mensaje el titular mirasol.

“Tampoco ganaban en primera vuelta como dijeron, pero se aseguraron de obligar a Ferrari que renunciara a su trabajo para ganarle y dejarlo sin laburo además”, mencionó y fue a más: “por suerte donde me crié siempre decían ‘con el laburo de la gente nunca te metas’.

Bien sencillo: Primero Peñarol, segundo Peñarol y tercero Peñarol el que no lo entienda no debe estar cerca del Club. pic.twitter.com/DXmEfrfnAX — Gonzalo Moratorio (@Gonzam79) February 16, 2023

“Gente de Peñarol a las risas cuando nada hay para festejar”, dijo en presumible referencia a Gastón Tealdi, actual integrante del Consejo Ejecutivo de AUF y aseguró: “orgulloso de la pelea que iniciamos y seguros del lado de la vereda que queremos estar porque le han hecho mucho daño a Peñarol y era tiempo de plantarnos firmes”.

“Gracias a Pablo Ferrari y al grupo de clubes, esto recién empieza”, finalizó escribiendo Ruglio en redes.

