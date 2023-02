Ignacio Ruglio sobre el arbitraje, sus estados de WhatsApp y su relación con Gastón Tealdi

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, dialogó este domingo con Punto Penal de Canal 10 y explicó el motivo de sus estados de WhatsApp luego del partido contra Defensor Sporting. Además, habló sobre Gastón Tealdi, Santiago Homenchenko y Agustín Da Silveira.

“Con lo que escribí en mi estado de WhatsApp, quería mostrar la disconformidad que tenemos con un montón de cosas. Los borré para que toda la gente que está fuera del fútbol no vea puro estado peleando”, comenzó diciendo.

“Lo que pasó ayer (en el partido ante Defensor Sporting), reafirmo todo lo que puse y es lo que siempre digo. No es, como me dicen desde el Ejecutivo, que la declaración de [Eduardo] Ache fue desafortunada. No tuvo nada de desafortunada, ellos están convencidos que están cuidados dentro de los árbitros, fue lo que él declaró textualmente”, ahondó.

Y siguió: “Dijo ‘por algo los llantos no vienen de nuestro lado y vienen desde enfrente. Nosotros estamos cuidados’. Se lo dije a [Ignacio] Alonso, nadie del Ejecutivo lo mandó a corregir lo que dijo, ni lo sancionó ni hizo absolutamente nada, porque tiene impunidad”.

“El 2022 fue malo por nosotros, pero si no hubiese sido por ese partido de Albion, que le anularon un gol, y por el de Defensor, quizás Nacional ni siquiera ganaba el Clausura después de una muy mala racha”, dijo, y agregó: “En 2021, Peñarol debió haber ganado el Campeonato Uruguayo por 10 o 15 puntos”.

“No queremos que nos favorezcan, pero no queremos que nos compliquen. Ya en la primera fecha de este Apertura, en Nacional-Liverpool, el delegado de Liverpool me escribió ‘Me estoy yendo caminando del Parque Central. Así no se puede seguir’. El año pasado, el gerente deportivo de Deportivo Maldonado, luego de que le anularon un gol por un offside que no fue, que trazaron una línea extrañísima y las dudas siempre son para su lado, escribió ‘entréguenle ya la copa que no da para más’”, indicó.

Con respecto al penal en la hora a favor de Defensor Sporting este sábado, apuntó: “Puede haber cuatro interpretaciones para cada lado, cuanto más mirás la jugada, cuando mucho es muslo y mano. Justo antes, había sido la mano de Federico Valverde en Real Madrid-Atlético de Madrid, que no la cobraron y les pasé la jugada a algunos árbitros de acá y del exterior, y te hacen un análisis mucho más amplio”.

“Todos con los que hablé me dijeron que la pelota no iba hacia un jugador de Defensor, no incidía. No había el más mínimo sentido de cobrar ese penal y nos terminaron quitando dos puntos de nuevo que, como digo, para el otro lado nunca son penales, nunca son jugadas dudosas. De eso es que estamos cansados. Los campeonatos hay que ganarlos dentro de la cancha. No sé por qué los errores últimamente siempre favorecen a uno y no al otro”, añadió.

Su relación con Gastón Tealdi

“En la reunión con Tealdi le dije que ojalá que la gente de Peñarol en algún momento valore los cuatro años que estuvo ahí, que fueron de muchísimo laburo intentando cambiar cosas que están mal hace años”, comentó.

“Cometió un error político grande en que su club se alineó en una batalla que Peñarol debería haber dado hace años, que quizás nos pueda salir cara, pero la vamos a dar igual. Ese fue su error político y es muy grande para continuar en su cargo, porque el miembro que nos tiene que defender ahí, en algunas cosas quedó expuesto en esta batalla que se hizo. Él tendría que haber peleado otras batallas mucho más fuertes. Esa es mi única discrepancia con él”, aseguró.

Y continuó: “Le dije que para mí tiene que salir un tiempo porque vamos a tener un año muy difícil de peleas, y es muy difícil que eso pase si él no quedó bien parado en esta pelea. El hincha de Peñarol no quedó conforme. No puedo encarar un año que voy a pelear sin tener un miembro en el Ejecutivo que quiera dar la misma pelea que nosotros”.

El nombre elegido

“Hay varios nombres para proponerle a Alonso de probada trayectoria, que es muy difícil decirles que no. Después Alonso decidirá. No quiero ponerle un candidato que sea muy fácil para él decirme: ‘No te lo voy a llevar porque es una persona muy conflictiva’. Con los nombres que le voy a proponer, no tiene forma de decirme que no”, contó sobre el miembro de Peñarol en el Comité Ejecutivo.

Los pibes de la casa

Tras el penal contra Defensor Sporting, Santiago Homenchenko "empezó a pedir perdón y yo le dije ‘vos no tenés que pedirle perdón a nadie, vos estás haciendo las cosas muy bien. Ningún jugador lo hace bien desde el inicio y nosotros estamos muy contentos. Parte de estas cosas también le calientan porque muchas veces se lo hacen a gurises y le marcan la carrera”.

Y cerró hablando de la salida de Agustín Da Silveira a Fénix: “Me pidió especialmente, por temas personales, que necesitaba salir para entretener su cabeza. Lo intenté convencer, pero me pidió que lo dejáramos salir un año”.

