Ignacio Ruglio explotó contra Ignacio Alonso, quien dio “muestras de soberbia” en la AUF

Fútbol uruguayo

“Ahora hay que pelear hasta que esta gente no esté nunca más en el fútbol y menos al frente de una asociación tan grande como la AUF”, dijo.

Este jueves, Ignacio Alonso, que será reelecto al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), emitió un comunicado retando a Pablo Ferrari a que se presente a las elecciones presidenciales, que están fijadas para las 18:00 horas en el Estadio Centenario.

A raíz de ese documento, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, se expresó a través de sus estados de WhatsApp: “Lamentable carta, lamentable actitud y una muestra más de por qué el fútbol uruguayo está así. Soberbia y prepotismo han creado esta grieta, y hay actores del fútbol que apoyan estas actitudes impresentables”.

“Ya no hay camino atrás, ahora hay que pelear hasta que esta gente no esté nunca más en el fútbol y menos al frente de una asociación tan grande como la AUF”, añadió, y finalizó: “Es desde el poder donde hay que mostrar grandeza, humildad y lazos de acercamiento, es desde el poder que se predica con el ejemplo y no desde donde se den estas muestras de soberbia. Lamentable”.

