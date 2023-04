Ignacio Ruglio a Ache: “Uruguay y el mundo saben que Peñarol tiene un hijo futbolístico"

Fútbol uruguayo

“Es una linda picardía del fútbol, lo sano que nos divierte a todos”, dijo de los dichos de Ache y aseguró: "esas cosas no me molestan".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, salió al cruce de las declaraciones del otrora presidente de Nacional y actual integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, Eduardo Ache, que aseguró no tiene claro “cuando nació” el equipo mirasol y que aseguró que la denominación Campeón del Siglo de su estadio: “es un nombre de fantasía”.

Ruglio, tras la victoria 2-0 de Peñarol ante Fénix, fue consultado en conferencia de prensa sobre los dicho de Ache y fue claro al señalar: “lo escuché y ahora de noche se los voy a contestar”.

“Ese es el folclore del fútbol que no se puede perder”, dijo y anticipó: “seguro sabe que le llevamos 20 clásicos de diferencia, un quinquenio y dos Libertadores”.

“Es una linda picardía del fútbol, lo sano que nos divierte a todos”, dijo sobre el intercambio y fue a más: “esas cosas no me molestan, me molesta cuando se llega a la falta de respeto y no hay límites”.

La sanción

El presidente de Peñarol, que en la semana fue suspendido por un mes por el Tribunal de Ética de la AUF tras las denuncias por sus dichos realizadas por el gremio de la árbitros, expresó: “fue una semana normal, tranquila y lo único que pedí fue que el ruido de afuera no afectara puertas adentro, que esos problemas son míos”.

“Lo que tenemos que hacer es cerrar el Apertura, porque nos pone en la definición del Uruguayo, nos deja más cerca de la Copa (Libertadores) del año que viene y sigue el proyecto del club. Para nosotros ganar el este torneo es importante, estamos más cerca y también hay que saldar los dos partidos que quedan con triunfo porque la Anual es clave”, agregó.

También se refirió al choque de Sudamericana en la vecina orilla: “hay que hacerlo bien ante Defensa y Justicia el jueves porque no tenemos margen de error y hay que ir a ganar. Que los jugadores se concentren en jugar dentro de la cancha, no necesito muestras de solidaridad ni nada, que el ruido de afuera caiga solo arriba mío. El resto de la pelea la sigo yo”.

Y además señaló los pasos que dio para estar en el Campeón del Siglo tras la sanción: “la misma dice que me saca algunas potestades como presidente, de firmar cosas y usar el carnet de presidente, pero puedo entrar al Estadio pagando la entrada. Eso hice, saqué la entrada, pase por el ‘molinete’ y deje un registro para enviar a la AUF. Es un llamado de atención y sanción administrativa que voy a respetar y cumplir”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy