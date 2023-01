Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio “Peñarol no se siente cómodo con Alonso como pasa en la vereda de enfrente”

Las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol del próximo 16 de febrero siguen siendo el principal tema político del fútbol uruguayo en estos días y Peñarol es uno de los que impulsa que se genere un cambio.

Ignacio Ruglio, entrevistado en la audición partidaria “Padre y Decano Radio” (Radio 10.10 AM), fue clarito al ser consultado sobre esto: “tiene que haber un cambio de tribunales, estructuras arbitrales, etc. Desde hace 20 años queremos modificar la AUF y no se hace y ahora si creemos que se logrará a través de cambiar el candidato”.

Es claro que el presidente mirasol no apoya la continuidad de Ignacio Alonso, pero es una decisión que deberá tener cariz institucional: “tendrá que pasar por el Consejo Directivo, tenemos que estar de acuerdo”.

“Es muy difícil que Peñarol con los tres años que se lleva de Alonso vuelva a apoyar a un candidato con el cual no se siente cómodo”, dijo más tarde y lo comparó con lo que sucede en Nacional: “con esta conducción desde la vereda de enfrente dicen públicamente que están cuidados, cómodos, seguros”.

Y cerró: “ahora hay que esperar que pasen las horas, encontrar el candidato, hay tres o cuatro en estudio y seguir adelante. En 48 horas estará definido”.

