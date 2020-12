Ignacio Ruglio: "Voy a trabajar hasta el cansancio para estar a la altura de Peñarol"

Fútbol uruguayo

El nuevo presidente de los mirasoles, Ignacio Ruglio, mostró toda su felicidad por el resultado de la elección que lo pone a cargo del club en el período 2020-2023 y aseguró que "vengo a unir a Peñarol".

Ruglio, en conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el presidente saliente, Jorge Barrera y el ex presidente y presidenciable, Juan Pedro Damiani, comenzó refiriéndose a este último.

"Quiero tener palabras especiales para Juan Pedro Damiani", dijo y prosiguió: "tu fuiste el que allá, por el año 2008 o 2009, tuvo la generosidad de abrirme las puertas del club y eso que no tenía ni un apellido vinculado al futbol, ni ninguna experiencia en esto. Siempre recordaré el momento que le dijiste a los gerentes del club que lo que propusiéramos se hiciera porque estabas seguro que teníamos buenas intenciones".

"Soy una agradecido a Juan Pedro, siempre lo voy a ser y le dije que lo voy a demostrar con hechos. Que hayamos tenidos diferencias políticas nunca va a quitar el enorme respeto que le tengo. Voy a trabajar desde mañana mismo para que la nueva Asamblea Representativa nombre a Juan Pedro como presidente honarario en agradecimiento a su gestión, al estadio y aunque muchos no entiendan esta medida, es de justo reconocimiento a lo que hizo y a los enormes galardones que tuvo durante este tiempo", aclaró

"Lo voy necesitar cada quince días", dijo sobre Damiani y comentó: "que me reciba en la casa y me aconseje, porque solo tengo solo 41 años y un montón de buenas intenciones, pero él me va a dar el pantallazo de alguien que estuvo muchísimos años en el cargo. Le pedí y dije que no lo quería en el Consejo Directivo, porque sus galardones son más para un miembro de consulta que para estar los lunes allí sentado".

Unidad

"Junto al nacimiento de mis hijos hoy es uno de los momentos más importantes de mi vida"; dijo Ruglio y expresó: "Peñarol tiene que empezar a unirse con hechos, dejarse de solo palabras bonitas de unión. Quien quiera realmente dar señales de altura tiene que tender la mano. Quienes quieran buscar revanchismos, o heridas del pasado no la van a encontrar conmigo, ni en el discurso, ni en los hechos. Vengo a unir de verdad a Peñarol",

"Bengoechea y Cedrés me dijeron que vamos a trabajar duro para estar a la altura y Juan Pedro, con Walter Pereira aseguraron que cuente con ellos para levantar a Peñarol y eso es el tipo de gesto que necesitamos. Nadie va a estar en la chiquita y vamos a hacer un Consejo Directivo que ponga orgullosos a sus socios", contó

"Muchas veces se me ha pegado porque vengo de la tribuna y eso para mi es un enorme orgullo. Ellos son con los que me críe, con los que seguiré comiendo asados, compartiendo mi vida diaria, pero sin un día alguno de ellos complica mi mandato o ponen en riesgo la tranquilidad del club inmediatamente dejaran de pertenecer a mi circulo", advirtió.

"Quiero que la gente de las cuatro tribunas se sienta reconfortada y representada. Peñarol son los ricos y los pobres, las personas de todas las clases sociales y para ellos hay que gobernar. Voy a trabajar hasta el cansancio para estar a la altura, pero hoy no hay nada que festejar, sino que lo haremos en tres años si logramos poner al club donde creemos que debe estar", finalizó.

