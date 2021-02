Ignacio Alonso: El VAR, los dichos de Ruglio y la idea de que haya público ante Bolivia

Fútbol uruguayo

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se detuvo un par de minutos para dialogar con FútbolUy luego del 1-1 entre Liverpool y Peñarol este viernes en Belvedere, en el arranque de la décima fecha del Torneo Clausura.

Gonzalo Moratorio, delegado aurinegro, lo increpó por el arbitraje de Pablo Matonte, pero al respecto no quiso hacer declaraciones. Casi en simultáneo, Ignacio Ruglio, presidente carbonero, se quejó por los arbitrajes y adelantó que pedirá una reunión con el Ejecutivo.

“Con Ruglio hemos tenido un intercambio pero no en esta fecha. Hablamos del tema en alguna otra ocasión, pero sobre lo de hoy no tengo comentarios. No podemos hacer declaraciones sobre las labores arbitrales”, expresó.

Espera Alonso que las polémicas se terminen con la llegada del VAR, que estaba prevista inicialmente para la fecha 11 pero tendrá que esperar hasta la 12, que será en el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de marzo.

La autorización para el ingreso al país de cuatro de los seis técnicos encargados de la instalación del VAR se confirmó este viernes, por lo que al menos dos de ellos llegarán el domingo y los cuatro restantes el martes. “Dan los tiempos para la fecha 12”, dijo Alonso.

Si bien en un momento se mencionó la posibilidad de que los partidos con VAR fueran no más de tres por fecha y determinados por un sorteo, el presidente de la AUF confía en que en este primer paso se pueda duplicar esa cobertura y elegirlos.

“Como viene la situación, dividiendo las fechas en días como se está haciendo, se puede hacer cuatro o cinco partidos por fecha con el VAR. Eligiendo la Mesa Ejecutiva los más importantes, los que tienen incidencia en la definición vamos a tenerlos cubiertos”, aseguró.

Respecto a las gestiones que inició la AUF para que se habilite un 30% del aforo del Estadio Centenario de cara al partido del martes 30 de marzo frente a Bolivia por las Eliminatorias, reconoció que “sería muy interesante poder hacerlo”.

“Vamos a esperar esta semana, ver el cronograma de vacunación y evaluar qué posibilidades hay. Sería más que positivo poder lograrlo y vamos a apostar a eso”, concluyó Alonso.

