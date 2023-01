Fútbol Internacional

Ibrahimovic sobre los compañeros de Messi: “Ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer”

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic brindó una entrevista a Radio France e hizo una diferenciación muy clara entre Lionel Messi y el resto de los futbolistas de la selección argentina que conquistó la última Copa del Mundo.

“Messi es considerado el mejor jugador de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Catar”, comentó, y agregó que el rosarino “ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar”.

“Lo digo como un profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer”, añadió sobre los compañeros albicelestes de Messi.

“Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste, pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro. No estoy preocupado por Mbappé, sino por los demás jugadores de Argentina, porque no van a ganar nada más”, agregó.

