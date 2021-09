Fútbol uruguayo

Huracán Buceo: Pararon el partido porque el arquero tenía un celular, pero no era de él

Un hecho pintoresco ocurrió este domingo en el empate a uno entre Paysandú y Huracán Buceo en el Parque Artigas de la capital sanducera, en el marco del Campeonato Uruguayo de la Primera División Amateur.

En plena disputa del encuentro, el árbitro Juan Cianni se percató de que el arquero Emiliano Llanes, del equipo visitante, tenía un celular entre los guantes. El juez detuvo el partido y Llanes alcanzó el dispositivo móvil a un integrante del staff tricoplayero.

Según supo FútbolUy, no se trataba del celular del arquero, quien no estaba usando WhatsApp ni mirando historias de Instagram. Él mismo se sorprendió al ver el aparato en el arco, por lo que se arrimó a sacarlo de donde estaba. La actitud le valió a Llanes ser protagonista de notas atrapaclicks, incluso en medios extranjeros, que no contextualizaron la situación.

Huracán Buceo, dirigido por Martín ‘Oreja’ Sosa, marcha octavo entre los 10 equipos que participan del grupo A del Campeonato Uruguayo de la vieja C, donde lleva cosechados dos empates y dos derrotas. En la próxima fecha recibirá a Salus.

