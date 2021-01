Howard Wilkerson y otra vision del “gracias negrito” de Cavani: “Esa frase está mal”

Fútbol Internacional

Tras la sanción que la Football Association (FA) inglesa impuso a Edinson Cavani, muchas voces se alzaron en todo el mundo repudiando el castigo, entendiendo que no hay tintes racistas en el “gracias negrito” que el salteño le dedicó a un amigo como agradecimiento por un saludo recibido en una historia de Instagram.

Sin embargo, las posturas no son unánimes El estadounidense Howard Wilkerson, uno de los jugadores extranjeros con más participación en el básquetbol uruguayo durante la pasada década, alzó su voz en contra del hecho de normalizar la palabra “negro” o “negrito”.

El pívot de 37 años llegó a Uruguay por primera vez en 2008 para defender a Goes y luego pasó por Yale, Sayago, Urunday Universitario, Capitol, Tabaré, Pacaembú de Mercedes, Touring de Paysandú, Unión Atlética, Danubio y Olimpia de Lavalleja. Se hizo habitué del mate, baila plena y usa la tarjeta STM, por lo que conoce la cultura uruguaya mejor que casi todos compatriotas.

“Entiendo las costumbres de Uruguay, pero Cavani no está en Uruguay. Igual esa palabra está mal. Para nosotros, para nuestra historia y nuestra cultura, esa palabra es para ofender a nuestra raza”, explicó Wilkerson a través de su cuenta de Instagram, en un extenso live que luego dejó publicado de manera permanente.

“Esa frase está mal. Él tiene que saber eso y pensar en dónde estamos. El mundo está cambiando en todo sentido. En Argentina se aprobó la ley de aborto y acá hace unos años la marihuana es legal y se aprobó una ley trans. Los afrodescendientes queremos que el racismo cambie también”, manifestó el basquetbolista, quien no ha vuelto a su país desde que llegó a Uruguay en julio pasado para defender a Danubio.

“Yo sé que es un dicho de cariño con un amigo. Lo que digo es que esa frase está mal. Tiene que cambiar eso. ¿Por qué no dice otra cosa? Hace poco por usar esa palabra se paró un partido en París. Identificar a alguien por su color de piel está mal. Somos todos humanos y tenemos nombres y sobrenombres. La cosa está cambiando. Él es famoso y tiene muchos seguidores”, comentó.

“No tengo nada contra Cavani y no estoy diciendo que sea racista, porque no lo conozco. Para mí tres partidos es mucho, pero tenía que haber algo. Era algo que se necesitaba. Ahora tiene la atención de todos y más que nada acá en Uruguay. Algunos me están puteando, pero para mí es algo que necesitan saber”, agregó Wilkerson.

“Hay muchos que dicen que acá no hay racismo y es mentira. Hay racismo sí, aunque hay cosas que están mejorando. Uruguay es un país de mente abierta. Con la gente joven que hay creo que la cosa va a cambiar acá y en el mundo, porque la mentalidad está cambiando. Pero tenemos que seguir con esa lucha”, advirtió.

“Tienen que entender que hay otras culturas. Si estoy hablando con alguien de otra cultura y sé que una palabra le cae mal y es ofensiva, ni en pedo la voy a usar. No me importa si en mi cultura está bien. Otra cosa que para mí se necesita cambiar es eso de ‘gordo’, ‘flaco’. ¿No saben que una persona se puede sentir mal por eso?”, concluyó.

