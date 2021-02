Homenajearon a Muslera por ser el primer extranjero en jugar 300 partidos en la liga turca

Fútbol Internacional

"Estoy muy feliz. He estado en un club donde me siento como en casa durante 10 años”, aseguró el arquero Fernando Muslera.

Galatasaray venció 2-0 al BB Erzurumspor con un doblete de Mostafa Mohamed y trepó momentáneamente a la punta de la Superliga turca. Aunque en la previa del juego se dio un hecho especial y tuvo que ver con Fernando Muslera.

Con este encuentro, el arquero se transformó en el primer extranjero en jugar 300 partidos por la liga turca y el Galatasaray decidió homenajearlo. Tal es así que previo al duelo con el BB Erzurumspor homenajearon al uruguayo.

BB Erzurumspor müsabakasiyla birlikte Süper Lig’deki 300. lig maçina çikan ilk yabanci oyuncu olan kaptanimiz Fernando Muslera'ya teknik direktörümüz Fatih Terim tarafindan plaket verildi! ?? pic.twitter.com/BVETaTp2H7 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 27, 2021

"Con el partido ante BB Erzurumspor, nuestro capitán Fernando Muslera, se convirtió en el primer extranjero en disputar el partido 300 de liga de la Superliga. Recibió una placa de nuestro entrenador Fatih Terim", escribió el Galatasaray en su cuenta de Twitter.

Ni bien finalizó el encuentro, Muslera se refirió a lo que fue este logro: "Estoy muy feliz. He estado en un club donde me siento como en casa durante 10 años. Jugué muchos partidos aquí, gané varios campeonatos. Y sigo ganando trofeos. Es un sentimiento increíble. Es un sentimiento que me da honor y orgullo".

"Agradezco mucho a mi familia. Me apoyaron en estos 300 partidos, 10 temporadas, y me ayudó a llegar a este día. Estoy muy feliz de haber logrado tanto éxito en un gran club como lo es el Galatasaray ", manifestó.

Habló sobre la posibilidad de retirarse como futbolista profesional en el conjunto turco: "El Galatasaray es un club muy importante para mí. Es mi hogar. Hemos logrado cosas muy buenas hasta ahora y creo que seguiremos haciendo". Agregó: "Pasé casi toda mi carrera en el Galatasaray. Creo que esto es algo que se puede discutir y resolver mutuamente".

Muslera posee otro récord: es el jugador extranjero con más juegos con la camiseta del Galatasaray (371) entre todas las competencias. El Nene arribó al club turco en la temporada 2011/2012 donde ganó cinco Superligas de Turquía, cuatro Copas de Turquía y cinco Supercopas de Turquía.

