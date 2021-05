Holanda: Ajax fundió su trofeo y repartió estrellas entre los abonados a su estadio

Ajax conquistó la Eredivisie con bastante anticipación, hace ya un par de semanas, y este miércoles sorprendió a sus hinchas premiándolos. Los 42.390 abonados que no pudieron usufructuar su lugar en el estadio para la temporada 2020/21 recibieron un pedazo del trofeo.

Según anunció la institución en sus canales oficiales, el trofeo que se le entregó fue fundido para hacer estrellas que se repartieron entre los hinchas cuyas butacas estuvieron vacías. De a poco fue llegando el obsequio y los fanáticos compartieron imágenes en sus redes sociales.

La novedosa iniciativa, denominada “Pedazo de victoria. Pedazo de historia. Pedazo de Ajax. Literalmente para ustedes”, le impidió al club llevar un trofeo más a sus nutridas vitrinas pero le permitió ser noticia en todo el mundo por un gesto nunca visto.

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax



Literally. For you. ??#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA