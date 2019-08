Holanda: Ajax Ámsterdam recordó el fichaje de Luis Suárez, del que se cumplen 12 años

El Ajax Ámsterdam recordó este viernes el aniversario del fichaje de Luis Suárez por el club holandés hace exactamente 12 años (9 de agosto de 2007). En el Ajax, Suárez rompió el récord de mayor cantidad de goles en una sola temporada en Holanda por un jugador extranjero.

Exactly 12 years ago we signed @LuisSuarez9 ! Not a bad choice right? ?? pic.twitter.com/M1xERKatgp

El Ajax escribió en sus redes "Hace exactamente 12 años firmamos a Luis Suárez. No fue una mala decisión, ¿no?" a lo que el delantero escribió "Una de las mejores decisiones que pudo haber hecho en mi carrera: ¡Firmar por un club que me lo dio todo!".

One of the best decisions I’ve ever made in my career, sign for a club that gave me everything!!! Ik ben altijd van @AFCAjax ?????????? https://t.co/MyAxKEItpX