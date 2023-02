Hinchas de Boca emulan la campaña #SuarezANacional para lograr un anhelado retorno

Fútbol Internacional

Leandro Paredes no seguirá en Juventus tras el 30 de junio y los fanáticos xeneizes intentan convencerlo a través de las redes sociales.

Juventus atraviesa un difícil momento en lo institucional y financiero, y abrió la puerta de salida a varios jugadores. Leandro Paredes no es económico ni indispensable, por lo que está en esa lista de los que no seguirán, dado que el club no hará uso de su opción de compra de 25 millones de euros.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2024 con el París Saint-Germain y actualmente a préstamo en el cuadro italiano, el mediocampista argentino de 28 años debería retornar a la capital francesa, donde ya en la pasada temporada perdió pie en el equipo titular.

Ante ese escenario, los hinchas de Boca Juniors sueñan con su vuelta al club para mediados de año, nueve temporadas y media después de su partida al Chievo Verona. Tienen con qué ilusionarse a partir de las declaraciones del jugador, quien en reiteradas ocasiones manifestó su deseo de retornar.

“Mi idea es volver a Boca estando bien, no para retirarme. Quiero volver a una edad en la que pueda darle mucho al club y jugar en buen nivel. Ojalá pueda volver cuando esté muy bien, a los 29 o 30 años”, explicó a TyC Sports en 2019.

Los fanáticos xeneizes, intentando convencerlo, iniciaron una campaña de redes sociales inspirada en el #SuarezANacional que llevaron a cabo los tricolores hace siete meses. El hashtag #ParedesABoca acumula miles de publicaciones e interacciones, con fotos del volante vestido de azul y oro.

Bueno mas allá de toda la joda, ahora va enserio. No se que tan probable sea, pero la fe es lo último que se pierde. #ParedesABoca pic.twitter.com/wnBFeZgUQr — Virrey (@GraciasVirrey0) February 7, 2023

Día 1 militando la vuelta de Leandro Paredes a Boca #ParedesABoca pic.twitter.com/TvlsQt6xmS — Bostero Informa ?? (@Info_BosteraOk) February 7, 2023

de los pibes, de las pibas #ParedesABoca pic.twitter.com/hBLmGWJ6z6 — aymigol ?????? (@aymigol) February 7, 2023

ya sos campeón del mundo es hora de volver a ganar la septima#ParedesABoca pic.twitter.com/GAJiQm3Mja — ???? ??s???? ???? (@pibebostero_) February 7, 2023

Hoy es sólo un sueño, pero dicen que si lo deseás mucho...#ParedesABoca pic.twitter.com/xoxTVLv0bZ — Boca Net (@bocanet12) February 7, 2023

es uno mas de los nuestros ¿como no vamos a querer que vuelva?#ParedesABoca pic.twitter.com/XsnmWxQycX — ???? ??s???? ???? (@pibebostero_) February 7, 2023

roman tirandole la cinta de capitán y el virrey dandole indicaciones, que foto hermosa.#ParedesABoca pic.twitter.com/r7gtnEVw4Z — ???? ??s???? ???? (@pibebostero_) February 7, 2023

