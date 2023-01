Hernán Figueredo sobre su salida de Liverpool: “Me costaba entrar en el modelo de juego”

Fútbol uruguayo

El volante de 37 años no sigue en el club por una decisión personal y aseguró que todavía no se retirará porque quiere “seguir jugando”.

Hernán Figueredo resolvió no renovar su vínculo con Liverpool y agradeció a los hinchas negriazules “por el cariño impresionante” que le demostraron, luego de ocho años y medio en la institución repartidos en dos pasajes.

“Sabía que era querido por los hinchas, pero no sabía que tanto. A veces uno no tiene ni idea de lo que genera en los hinchas y hoy me doy cuenta. El cariño y el afecto de la gente conmigo ha sido impresionante”, comentó el Tofi al programa 100% deporte de Sport 890.

“La decisión de alejarme del club fue mía y tiene muchísimos motivos. Me costaba entrar en el modelo de juego que hoy tiene Liverpool. Ese fue uno de los motivos, pero los demás no los haré públicos porque no me interesa. Las personas que tenían que saberlos ya lo saben”, explicó.

“Esta decisión la pensé muchísimos días y la vengo meditando hace tiempo”, agregó el mediocampista de 37 años, quien tuvo una charla con el entrenador, Jorge Bava, quien le advirtió que su participación en el equipo sería similar a la de 2022 en caso de quedarse. “Esa charla fue clarísima de las dos partes y le dije a Jorge lo del modelo de juego”, aclaró.

“Liverpool cambió la forma de jugar y me dificulta cuando el juego es bastante directo y la pelota pasa poco por mí. Cuando no tengo contacto con el balón quedo medio aislado, perdido, y es lo que vi en el último tiempo. Está bueno darse cuenta que no entrás en un modelo y es válido. Todas las maneras de jugar son válidas”, manifestó.

Mientras entrena por su cuenta pensando en el futuro, valora que en su carrera se cuidó y hoy lo capitaliza. “Si esperás a los 30 años para empezar a cuidarte, ya es tarde. El fruto de haberme cuidado tanto en mi carrera hoy me da la posibilidad de estar sano y poder seguir jugando”, señaló.

“Quiero seguir jugando. Leí que me querían retirar, pero el retiro lo voy a decidir yo. Hay interés de algún equipo pero por ahora nada concreto. Lo voy a pensar bien y elegiré lo mejor en lo deportivo y en lo económico porque es un trabajo”, comentó el futbolista surgido en Bella Vista y con pasajes en Villa Española, Dinamo Minsk de Bielorrusia, Deportes Tolima de Colombia y Torque.

