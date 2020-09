Fútbol Internacional

Hay una traba para que Luis Suárez llegue a la Juventus: no tiene pasaporte europeo

Tras la comunicación que tuvo el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, con Luis Suárez para confirmarle que no entraría en sus planes fueron varios los equipos que se interesaron por sus servicios.

Juventus fue el que más lo quiso. Andrea Pirlo dejó en claro que el salteño era uno de sus grandes objetivos y le pidió a la comisión directiva de la "Vecchia Signora" que lo ficharan. Con el gran objetivo de formar un tridente muy peligroso: el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Paulo Dybala.

Entre la Juve y Luis Suárez estaría todo acordado. Resta que el club italiano se siente con el Barcelona para negociar un monto por el traspaso del delantero uruguayo. Sin embargo, en las últimas horas surgió una traba para que se de esto: su pasaporte.

Según explicó el medio italiano La Gazzetta dello Sport, Suárez no tiene pasaporte europeo, pero no ocupaba cupo de extranjero en el Barcelona debido a que está casado con Sofia Balbi, quien tiene ciudadanía italiana y para la Liga de española eso bastaba. Aunque esto no sirve para la Serie A.

¿El gran problema? Juventus tiene lleno el cupo de extranjeros con el brasileño Arthur y el estadounidense McKennie. Suárez deberá comenzar un trámite burocrático en el consulado italiano en Barcelona o al Estado español para pedir la ciudanía de cualquiera de esos dos países.

Se trata de algo que se solucionara en el correr de estos días y no será un gran impedimento para que Suárez se ponga la camiseta de la Juventus.

