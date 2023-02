Hay molestia en la SND por candidatura de Ferrari a presidencia de AUF: “No es ético”

Fútbol uruguayo

“Me enteré por Twitter. No he hablado y mis compañeros tampoco, pero a Sebastián Bauzá lo llamó”, dijo el director de Deportes Federados.

Por Gonzalo de León

@GonzaaDeLeon19

Eduardo Ulloa, director de Deportes Federados de la Secretaría Nacional de Deporte (SND), habló con FútbolUy acerca de la candidatura de Pablo Ferrari, subsecretario de la SND, a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El político del Partido Colorado dejará su cargo debido a que será el candidato de la lista opositora en las elecciones de la AUF del próximo jueves 16 de febrero. Tendrá el apoyo, entre otros, de Peñarol, Danubio, Defensor Sporting y River Plate, buscando ocupar el lugar de Ignacio Alonso, actual presidente de AUF y nuevamente candidato.

“Me enteré por Twitter y estuvimos hasta el miércoles a las 6, 7 de la tarde trabajando en la oficina. Ninguno tenía idea y, obviamente, fue una sorpresa”, dijo Ulloa sobre la noticia de que Ferrari se presentó como candidato.

“Yo no he hablado y mis compañeros tampoco, pero sé que a Sebastián [Bauzá, secretario nacional de Deporte] en su momento lo llamó y le dijo que lo había llamado [Ignacio] Ruglio [presidente de Peñarol]”, ahondó.

Aseveró que “genera molestia porque que un compañero de trabajo no te avise, no digo que esté bien ni que esté mal, pero cuando trabajás, siempre tenés que saber por dónde uno va”. “Éticamente no me parece lo más correcto, cuando controlás de este lado a las Federaciones, dar el salto para el otro lado, no es ético. No sé jurídicamente”, siguió.

“Hay mucho trabajo que se hace en equipo, pero cada uno tiene sus tareas”, por lo que esta decisión “no debilitad ni quita nada” dentro de la SND. Sobre su reemplazo, dijo que “es un tema político que tendrá que ver el presidente [Luis Lacalle Pou] con el Partido Colorado, si es que se mantiene la cuota del partido”.

El trabajo de la SND

El inicio del 2023 fue “muy movido, con muchas reuniones”. “Tenemos los Panamericanos en octubre, así que hay que planificarlo bien”, dijo, y contó que están teniendo “muchas reuniones con deportistas, Federaciones y Comité Olímpico”.

Está “contento” y “con mucha ilusión también porque el 2022 fue bueno y eso permite ilusionarse bastante”. Para repetir lo del pasado año “hay que coordinar bien y gastar bien para que el dinero rinda lo mejor posible. Para eso hay que estar bien coordinado con los deportistas y Federaciones”.

Miran “de reojo” a los Juegos Olímpicos de París 2024 porque “primero” están los Panamericanos. “Primero mirando lo más cortoplacista, pero hay que ir viendo y tener bien claro la competencia y las etapas”, añadió.

Destacó que, de cara a las competiciones, “el remo está en la punta del iceberg”. “Además de tener a [Bruno] Cetraro y [Felipe] Klüver, hay gurises con presente y futuro”, dijo, y afirmó que “hay un semillero lindo” en el atletismo y que “da para ilusionarse”.

En Mercedes y Fray Bentos comenzaron a arrimar jóvenes para practicar remo. “Los evalúan y a los que le gustan y tienen ganas, además de condiciones, los becan en los clubes”, comentó. Agregó que “el atletismo es el deporte madre” y que “es importante el desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales” porque “hay un gran un gran semillero en todo el país”, concluyó.

