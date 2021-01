Handball: "Estamos entre los 24 mejores y eso es lo que marcará el historial" dijo Velazco

Más deportes

Alejandro Velazco, uno de los integrantes de la selección uruguaya de handball que está en el Mundial de Egipto, aseguró que la decisión de Cabo Verde de no presentarse a jugar: "nos abre la posibilidad de seguir enfrentando a las potencias y estar entre los 24 mejores del mundo".

"No nos sorprendió del todo", contó Velazco a FútbolUy sobre la decisión del equipo africano de retirarse del torneo por tener a su plantel afectado por casos de COVID-19, lo que derivó en que Uruguay ganara su último partido del grupo sin presentarse y con ello el pasaje al "Main Draw" con los mejores 24 seleccionados del mundo.

"Los rumores comenzaron temprano en la mañana, pero como no había certezas fuimos a entrenar para preparar el partido y en el medio de la práctica se confirmó la noticia", relató el jugador de Alemán en nuestro país.

"Se veía venir, mucho más después que no se presentaron ante Alemania. Se decía que estaban trayendo nuevos jugadores para completar el plantel, pero al final eso nunca sucedió", explicó.

Mirar al frente

"Sabemos que este Mundial tiene como aspecto fundamental todo lo relativo a los cuidados por el COVID-19 y eso forma parte del juego", aseguró Alejandro Velazco al analizar lo sucedido: "nosotros nos estamos cuidando hace dos meses. Es un factor más, como pueden ser las lesiones o otros aspectos de ese tipo".

"No está bueno que no presente Cabo Verde porque era nuestro gran objetivo, pero ahora estamos entre los mejores 24 del mundo que es lo que va a quedar en el historial. Estamos contentos porque no da esa posibilidad de jugar la ronda de arriba, contra los mejores del mundo, algo que no se nos da todos los días", aseguró.

Entre las series "A", donde esta Uruguay, y la "B", se conformará un grupo único arrastrando los puntos de la primera ronda (en el caso de los celestes llegarán sin unidades porque le ganó únicamente al eliminado) y solo se jugarán los duelos con los equipos de la otra llave.

Es decir, los nuestros enfrentarán a España, Brasil y Polonia seguramente, aunque aún resta un partido por jugar y Túnez tiene alguna mínima posibilidad.

"En las próximas horas vamos a encausar el enfoque a lo que se viene y encararlo como lo hicimos ante Alemania o Hungría, buscando ser cada día mejores, como pasó de un partido al otro y trabajando para cada vez tener menos errores", reflexionó.

"Vinimos a una cita impresionante a jugar al mejor nivel posible y contra los mejores. Si podemos hacer partido mucho mejor, aunque sabemos que las chances de ganar son efímeras. Lo que es muy cercano es aprovechar la experiencia para crecer y aprender cada día más", cerró Velazco.

