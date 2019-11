Fútbol uruguayo

Gutiérrez: "Me hubiera gustado que fuera en una cancha más linda", dijo sobre el Paladino

"Es su cancha", dijo sobre el Paladino, su próxima parada y agregó: "el terreno de juego, por lo que averigüe, no está en mal estado".

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, aseguró que se logró el objetivo del triunfo ante Fénix y que el duelo venidero ante Progreso le hubiera gustado: "jugarlo en una cancha más linda".

Gutiérrez, en conferencia prensa, aseguró que: "una vez que jugás dos o tres partidos y andás bien te analizan, te empiezan a saltar las líneas y esos volantes que tenés que recuperan la pelota arriba, no pueden cumplir tanto la funcionalidad. Fénix no se preocupó por jugar desde atrás sino de pegarle largo a los tres puntas que estaban arriba. Es una manera de entender el juego y no es criticable".

El entrenador se mostró durante gran parte del juego pidiendo a su equipo que salga de su área y explicó: "el grito era porque me parecía que si salíamos un poco más podíamos estar cerca para ganar la segunda pelota y que no la agarraran ellos solos con espacios. Fénix tiene un sistema atípico para los equipos del medio, siempre te deja tres arriba, eso tiene algunas ventajas porque manejás la pelota en la mitad de la cancha, pero si no concretas siempre tenés peligro cerca".

Jugadores

Consultado sobre la no utilización de Brian Ocampo, que ni siquiera estuvo entre los convocados explicó: "somos 32 jugadores. Hoy entró ‘Seba' Fernández e hizo un gol (generó el tanto en contra de Coelho). También ingresaron Pablo García y Thiago Vecino y cumplieron. Le tocó salir a Brian y capaz que después le toca a otro. Es una buena opción, pero hay varios jugadores que pelean su lugar y como dije son muchos".

También analizó la salida de Matías Zunino de la cancha: "se empezó a cansar y venía de dos partidos de ausencia por una molestia muscular. Es un jugador temperamental, que no se mide en los esfuerzos y cuando nos hizo la seña, decidimos sacarlo para cuidarlo pensando en lo que se viene.

Lo que viene

Gutiérrez también habló del duelo del domingo ante Progreso, en choque de líderes del Clausura en el Paladino y expresó: "hay que jugarlo. Me hubiera gustado que fuera en una cancha más linda, pero es su escenario y el terreno de juego, por lo que averigüe, no está en mal estado".

También habló sobre las cuatro amarillas de Felipe Carvalho pensando en los Gauchos y el posterior encuentro clásico: "la verdad no sé si vamos a tener a Corujo y es un rival dificilísimo. Si Felipe se sacaba amarilla (para cumplir la sanción en el duelo del domingo) y lo perdíamos contra ellos, prácticamente nos quedábamos sin recambio en la zaga. Todos los puntos valen los mismo".